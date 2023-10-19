Він служив в українській розвідці.

Управління преси та інформації у Міністерстві оборони України очолив офіцер Збройних сил та письменник Ілларіон Павлюк.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Сьогодні офіційно завершив службу в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Неймовірно гордий правом носити сову на шевроні, яке мав ці півтора року. Можу щиро сказати, що служити в ГУР МОУ мені пощастило", - написав він.

Він подякував новому міністру оборони України Рустему Умєрову за довіру. "Нові задачі, новий амбітний напрямок, величезна відповідальність", - додав військовий.

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Чим відомий Ілларіон Павлюк

Письменник є автором книг "Я бачу, вас цікавить пітьма", "Білий попіл" та "Танець недоумка". Працював журналістом, а також виступав автором низки документальних фільмів. Є багатодітним батьком.

У 2015 році він брав участь у російсько-українській війні в складі добровольчого батальйону "Гарпун". Після початку повномасштабного вторгнення пішов воювати у складі одного з підрозділів української розвідки.

Звільнення Маляр: що відомо

Як пвідомляв УНІАН, 5 вересня Верховна Рада відправила у відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Його посаду зайняв Рустем Умєров.

18 вересня Кабінет міністрів звільнив всіх заступників очільника Міноборони, окрім Олександра Павлюка, який підміняв Умєрова на час відряджень.

На початку жовтня Кабмін призначив трьох нових заступників, ними стали Іван Гаврилюк, Дмитро Кліменков та Станіслав Гайдер.

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