Олександр Павлюк пообіцяв публічно оприлюднити висновки та рішення.

Військова служба правопорядку у Збройних Силах України проведе перевірку інформації щодо звернення групи Asgard. Про це повідомив командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк.

"З метою встановлення реальних фактів та обставин, надання належної правової оцінки щодо подій, про які повідомила група "Asgard" на власних ресурсах в соціальних мережах, мною ініційовано проведення службового розслідування Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України", - написав Павлюк.

Він запевнив, що висновки і рішення будуть публічними.

Відео дня

"Доводжу до всіх сторін, що справедливість буде забезпечена у повній відповідності до норм чинного законодавства", - додав командувач.

Що цьому передувало

Раніше військовослужбовці підрозділу "Асгард" опублікували відео, в якому заявили про приниження бійців радником командувача Павлюка - Олександра Дмітрієва. Зокрема бійці повідомили, що цивільна особа втручається в роботу підрозділу. А саме - "віддає військовим накази, погрожує ламати військових через коліно, та принижує їхню гідність".

Згодом на скандал відреагували у Сухопутних військах України. У прес-службі повідомили, що наразі з'ясовуються обставини справи, аргументи та докази обох сторін конфлікту. Водночас там закликали громадян "утриматись від самостійної емоційної оцінки даної ситуації".

Конфлікти в Україні

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту, що трапився у Дніпрі між очільником компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм та співробітником місцевого ТЦК. Про це повідомила поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що під час перевірки військово-облікових даних, 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового.

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