48-річний чоловік поводив себе зухвало та висловлювався нецензурною лексикою у бік військового.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом конфлікту, що трапився у Дніпрі між очільником компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергієм Положаєм та співробітником місцевого ТЦК. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Зазначається, що під час перевірки військово-облікових даних, 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового.

"Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

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Конфлікт між бізнесменом і представником ТЦК у Дніпрі

У Дніпрі очільник компанії з виробництва металопластикових вікон Steko Сергій Положай облаяв працівника ТЦК, який перевіряв у нього документи. Відео інциденту з'явилося у мережі, а згодом і сам бізнесмен підтвердив, що воно правдиве.

На кадрах Положай стояв поруч з працівником ТЦК та поліцейськими. Він нецензурно ображав військового та кричав, що його справа "копати".

Згодом у Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зробили заяву щодо інциденту. Там зазначили, що Положай особисто повідомив, що не має документів щодо бронювання на час мобілізації, при цьому хизується своїм зневажливим відношенням не лише до військового обов’язку, але й до військовослужбовців.

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