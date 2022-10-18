Глава МЗС наголосив, що окремим країнам не треба шукати приводів, щоб щось не робити на підтримку України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна готова надати країнам-членам Європейського Союзу "мішок доказів" про передачу Іраном дронів-камікадзе Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачанням Іраном дронів Російській Федерації, передати мішок доказів. Ми запитаємо у колег в Європейськоу Союзі, хто саме має сумніви. Ми кожному передамо мішок доказів у вигляді уламків використаних Росією іранських дронів. Хай вивчають. Я думаю, що це слідство завершиться дуже швидко", - заявив Кулеба. Відео дня

Глава МЗС закликає європейських партнерів не шукати приводів, щоб щось не робити. "Це шлях до нових руйнувань і до нових смертей. Для того, щоб зупинити руйнування, смерті і війну загалом, - потрібно робити, потрібно діяти. І саме про це ми вчора говорили з міністрами закордонних справ Європейського Союзу", - сказав Кулеба.

Іранські дрони на війні в Україні

17 жовтня віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що в Євросоюзі збирають докази і готові відреагувати на застосування іранських дронів у війні Росії проти України. У ЄС дуже уважно відстежують застосування дронів, збирають докази. І будуть готові відреагувати тими інструментами, які є у їхньому розпорядженні.

Вчора Кулеба закликав Європейський Союз застосувати санкції проти Ірану за постачання зброї до Росії.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що минулого тижня у Російській Федерації було 300 іранських дронів-камікадзе, загальний контракт передбачає передачу росіянам 2,4 тис. таких одиниць.

Видання The Washington Post з посиланням на посадових осіб у галузі безпеки із США та країн-союзників повідомило, що Іран планує відправити до Росії балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfaghar для війни проти України.

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