Найпростіший шлях до збільшення дальності польоту - зменшення маси бойової частини.

Інформація про те, що в РФ збільшили дальність польоту балістичної ракети "Іскандер" до 1000 км, імовірно, не відповідає дійсності.

Такого висновку дійшов військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, який проаналізував технічні характеристики 9М723 ОТРК "Іскандер".

За його даними, у РФ справді давно ведуться роботи зі збільшення дальності польоту ОТРК "Іскандер", однак про будь-які серйозні результати поки що невідомо.

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Як пояснив експерт, найпростіший шлях до збільшення дальності польоту "Іскандера" - зменшення маси бойової частини (480 кг) і заповнення місця, що звільнилося, додатковим твердопаливним матеріалом. Іншими словами, як уточнив оглядач, потрібно зменшити масу бойової частини (БЧ), але не критично. Суть у тому, що у ракети вагою 3,7 тонни, яка летить на 500 км, найважча частина - саме твердопаливний відсік (понад 50% розміру ракети).

"Крім того, практично все паливо 9М723 згорає протягом перших 15 кілометрів польоту, під час старту і формування траєкторії, а далі ракета вже рухається за інерцією. Тому зменшення БЧ на 100, 200 і нехай навіть на 300 кг дальність польоту особливо не збільшить. І цей найпростіший метод аж ніяк не підвищить відповідний показник у 2 рази", - зазначив Коваленко.

Інший, найскладніший, метод збільшення дальності польоту - створення нового двигуна і палива. Однак, за даними аналітика, у зв'язку з цим РФ відчуває певні технічні та технологічні проблеми. Зокрема, це стосується нового палива, у чому російський потенціал "на межі безпечних процесів". Тобто, як уточнив Коваленко, домогтися успіху за допомогою застосування високотехнологічного методу Москва не може.

"Вище за класичний перхлорат амонію NH4ClO4, тонкодисперсний алюміній і еластичний вуглеводень, з набором добавок, російські хіміки так і не можуть стрибнути. Ось і виникає питання: "Яким чином Росія могла збільшити дальність польоту 9М723 у 2 рази, не збільшуючи розмір самої ракети?". Тільки шляхом зробити її товщою і довшою, вони б могли цього домогтися, але це ставить під сумнів використання стандартної "пускової" і налагодження серійного виробництва", - констатує аналітик.

Він також підкреслює, що сумнівність успіху росіян з "Іскандером" сумнівна вже з огляду на те, що новина про "1000 кілометрів" вийшла на Military Watch Magazine, адже це видання є одним із пропагандистських рупорів РФ.

Російські ракети "Іскандер"

В англомовному виданні Military Watch Magazine, яке є пропагандистським ЗМІ Кремля, з'явилася публікація про створення поліпшеного варіанту "Іскандера". Останній нібито має дальність 1000 км. Нібито вже готується серійне виробництво цих нових ракет. При цьому керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що внаслідок санкцій у росіян технологічно важко йде процес виробництва "Іскандер-М" в принципі.

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