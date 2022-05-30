Окупанти зазнали нищівних втрат офіцерів не лише молодшого, а й середнього рангів, що в цілому дуже що шкодить армії РФ.

Російська армія за понад три місяці повномасштабної війни в Україні зазнала величезних втрат серед офіцерів середньої та молодшої ланки. Втрата значної частини молодого покоління офіцерів може посилити проблеми з модернізацією підходу до командування та контролю, а також призведе до подальшого зниження бойового духу армії РФ.

Про це заявили у розвідці Великобританії в Twitter.

"Росія, ймовірно, зазнала нищівних втрат серед своїх офіцерів середнього та молодшого рангу в конфлікті, командири бригад і батальйонів, ймовірно, розгортають фронти в небезпечний спосіб, оскільки вони несуть безкомпромісний рівень відповідальності за роботу своїх підрозділів. Аналогічно молодшим офіцерам доводилося керувати тактичними діями найнижчого рівня, оскільки в армії не вистачає кадрів високопідготовлених та уповноважених унтерофіцерів (сержантів), які виконують цю роль у західних силах", – йдеться у повідомленні.

У розвідці Британії вважають, що втрата значної частини молодого покоління професійних офіцерів може посилити поточні проблеми з модернізацією підходу до командування та контролю в армії РФ. Батальйонні тактичні групи (БТГ), які відновлюються в Україні з уцілілих кількох підрозділів, ймовірно, будуть менш ефективними через брак молодших керівників.

"Враховуючи численні достовірні повідомлення про локальні заколоти серед російських військ на Україні, брак досвідчених і авторитетних командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни", - додали в міноборони Британії.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати рашистів через вторгнення в Україну вже склали приблизно 30 тисяч 350 осіб.

Раніше, як повідомляв УНІАН, стало відомо, що в Україні знищили російського капітана: командував ротою десантників.

10 травня очільник розвідувального управління Міністерства оборони США - генерал-лейтенант Скотт Берр'є, сказав, що в Україні знищили до 10 російських генералів.

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