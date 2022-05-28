В Луганській області найбільша небезпека стосується не ситуації в самому Сєвєродонецьку, зазначив радник очільника Офісу президента.

У Луганській області найбільша небезпека з боку російських окупантів полягає у тому, що вони відріжуть Сєвєродонецьк та Лисичанськ трохи західніше.

Супротивник зараз намагається оточити ці міста, поділився відомостями радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович в ефірі одного з каналів.

"Насправді, коли вони починали 4 квітня цю операцію (другу фазу "спецоперації" - Ред.), вони намагалися оточити все аж на… межі кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Потім вони ці лещата урізали, урізали, урізали, урізали до оточення Сєвєродонецька та Лисичанська й намагаються зараз це зробити", - зазначив він.

Радник очільника ОП додав, що на Луганщині найбільша небезпека стосується не ситуації в самому Сєвєродонецьку, оскільки там оборона міста нормально тримається, воїни нищать супротивника.

"…Там найголовніша небезпека навіть у тому, що відріжуть Сєвєродонецьк і Лисичанськ трохи західніше, скажемо так, і там найбільш запеклі бої…", - додав Арестович.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, зокрема, з білоруської території. Ворог також бомбив на військові об'єкти й житло цивільних. У Кремлі назвали війну проти України "спецоперацією", в тому числі для "денацифікації" наших земляків.

Окупантам вдалося захопити частини Чернігівської та Київської областей, але потім їх прогнали захисники України. Пізніше супротивник заявив про другу фазу так званої "спецоперації" і пішов у наступ на сході нашої держави.

Супротивник спершу підійшов близько до Сєвєродонецька, бив по місту з артилерії, було багато жертв та постраждалих. 28 травня стало відомо, що росіяни зайшли на околиці Сєвєродонецька, були на території готелю "Мир" і зазнавали там величезних втрат.

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