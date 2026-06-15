ЗСУ, ймовірно, звільнили два села на Донеччині та відтіснили росіян, – ISW

Українські підрозділи просунулися смугою території на північний схід і схід від Тернового.

Українські військові, ймовірно, досягли нових успіхів на Донеччині. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони України просунулися в районі Тернового та могли звільнити два населені пункти.

Аналітики ISW, посилаючись на геолокацію відеоматеріалів, повідомляють, що українські підрозділи просунулися смугою території на північний схід і схід від Тернового. На думку експертів, це свідчить про ймовірне звільнення сіл Новогеоргіївка та Березове.

Крім того, українським військовим вдалося витіснити російські підрозділи з частини села Новогригорівка, розташованого південніше.

Відео дня

За даними ISW, один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ проводять контрнаступальні дії в цьому районі та відкинули російські сили на відстань від п'яти до восьми кілометрів біля кількох населених пунктів.

Інший російський блогер висловив побоювання, що українські війська можуть найближчим часом повернути під свій контроль окуповане селище Комар, яке розташоване на північний схід від Тернового.

ISW також повідомляє про просування українських військових східніше Добропілля, неподалік Гуляйполя. Втім, у цьому районі ситуація залишається складною. Геолокація кадрів свідчить, що окремим російським групам вдалося проникнути за українські позиції та закріпитися в районах Косівцевого та Воздвижівки. Аналітики зазначають, що бої на цій ділянці фронту тривають.

ISW наголошує, що інформація про перебіг бойових дій базується на аналізі відкритих джерел, зокрема геолокації відео та супутникових даних. Більшість заяв сторін конфлікту не може бути незалежно підтверджена в режимі реального часу.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, ЗСУ заблокували логістику окупантів на півдні України. Як сказав військовий експерт Павло Нарожний, така ситуація має конвертуватися в успіхи Сил оборони України на фронті.

Напередодні командир 34-ї окремої бригади морської піхоти Дмитро Пулінець повідомив, що українські моріхи витіснили російських військових з частини островів у дельті Дніпра між Херсоном і тимчасово окупованими Олешками. Йдеться про острови Олексіївський, Круглик, Корабелів та Потьомкінський. Раніше російським підрозділам вдавалося закріпитися на цих ділянках, проте зараз їх контролюють українські морські піхотинці.

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