Російські окупанти та колаборанти поспіхом їдуть з окупованого Сватового Луганської області.
Про це повідомив пропагандистський "воєнкор" Кирило Імашев.
За його словами, на виїзді з міста сформували колону з цивільних автівок "людей, які евакуйовуються з міста", тобто зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом. Схоже, окупанти вже готові до звільнення Сватового, адже прогнозують "репресії" найближчим часом.
"Очевидно, що зараз розпочнуться репресії. Наші війська вже залишили місто. Всі, хто хоч якось співпрацював з "адміністрацією", хоча поаплодував на проросійському мітингу, будуть піддані репресіям. Їм страшно, вони покидають місто в бік Росії та "Л/ДНР". Така от ситуація", - заявив пропагандист.
На кадрах видно, як десятки автівок рухаються на виїзд з міста. Військових на відео не видно.
Нагадаємо, що Сватове розташоване за 50 км від звільненого сьогодні Куп'янська на Харківщині.
Як повідомляв УНІАН, колаборанти, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами у Куп'янську, Балаклії та Ізюмі Харківської області, масово тікають в РФ на тлі звільнення міст.