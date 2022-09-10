На виїзді з міста сформувалася черга з тих, хто має намір поїхати з міста.

Російські окупанти та колаборанти поспіхом їдуть з окупованого Сватового Луганської області.

Про це повідомив пропагандистський "воєнкор" Кирило Імашев.

За його словами, на виїзді з міста сформували колону з цивільних автівок "людей, які евакуйовуються з міста", тобто зрадників, які пішли на співпрацю з ворогом. Схоже, окупанти вже готові до звільнення Сватового, адже прогнозують "репресії" найближчим часом.

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"Очевидно, що зараз розпочнуться репресії. Наші війська вже залишили місто. Всі, хто хоч якось співпрацював з "адміністрацією", хоча поаплодував на проросійському мітингу, будуть піддані репресіям. Їм страшно, вони покидають місто в бік Росії та "Л/ДНР". Така от ситуація", - заявив пропагандист.

На кадрах видно, як десятки автівок рухаються на виїзд з міста. Військових на відео не видно.

Нагадаємо, що Сватове розташоване за 50 км від звільненого сьогодні Куп'янська на Харківщині.

Як повідомляв УНІАН, колаборанти, які погодилися на співпрацю з російськими окупантами у Куп'янську, Балаклії та Ізюмі Харківської області, масово тікають в РФ на тлі звільнення міст.

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