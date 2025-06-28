Під Дніпром могли збити КАБ: у Повітряних силах відреагували

Наразі фахівці встановлюють тип повітряної цілі, вивчаючи уламки з місця падіння.

У суботу, 28 червня, у мережі з'явились повідомлення про "атаку КАБа по Дніпру". У Повітряних силах відреагували.

Зазначається, що близько 11:30 із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області зафіксовано повітряну ціль, випущену із літака тактичної авіації противника.

"Ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною за межами міста Дніпро", - заявили у Командуванні Повітряних сил.

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Наразі встановлюється тип повітряної цілі за уламками з місця падіння.

Оновлено о 13:18. Водночас голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що вибух, який чули в передмісті Дніпра, – робота української ППО.

"Дякую захисникам неба за збиття новітньої бомби-ракети "Гром-1", - зазначив він.

Оновлено о 13:29. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також заяви в, що РФ запус тила по місту бомбу-ракету "Гром-1".

"Росіяни відкрили новий етап терору українських міст. Новітнє озброєння гібридного типу – між крилатою ракетою та плануючою авіабомбою. Це гібрид керованої авіабомби та ракети, розроблений на базі ракети Х-38. На тлі сьогоднішньої події будь-які заяви Росії про бажання миру виглядають особливо цинічними", - зазначив Лукашук.

Що таке КАБ?

КАБ (керована авіаційна бомба) — це тип авіаційної бомби, яка обладнана системами наведення, що дозволяє точно вражати цілі. На відміну від звичайних (вільнопадаючих) бомб, КАБи можуть коригувати свою траєкторію під час польоту, зменшуючи розсіювання і підвищуючи ефективність удару.

Основні характеристики КАБ:

Системи наведення: можуть бути лазерними, телевізійними, інерційними, супутниковими (GPS/ГЛОНАСС).

Точність: дуже висока, часто — менше 10 метрів відхилення від цілі.

Призначення: знищення укріплень, техніки, командних пунктів, ППО тощо.

КАБ-500 — одна з найвідоміших російських керованих бомб (вага близько 500 кг). В Україні часто згадуються в контексті російських ударів, особливо у модифікаціях з плануючими модулями, які дозволяють запускати їх із безпечної відстані поза зоною ураження ППО.

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