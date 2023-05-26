Загалом пакет допомоги містить 21 тисячу одиниць стрілецької зброї та 2,4 млн набоїв.

Канада найближчими тижнями завершить доставку близько п'яти тисяч одиниц стрілецької зброї і мільйона набоїв з пакета військової допомоги, оголошеного у квітні, повідомляє Укрінформ.

"Доставка оголошеного у квітні пакета допомоги зі стрілецькою зброєю та боєприпасами відбувається за графіком. Кулемети, штурмові гвинтівки, набори для чищення й магазини вже були доставлені в Україну, а 1 мільйон набоїв калібру 5,56 мм та 4800 автоматів мають прибути протягом найближчих тижнів", - йдеться в повідомленні.

Загалом пакет допомоги містить 21 тисячу одиниць стрілецької зброї та 2,4 млн набоїв.

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Як повідомлялося, про виділення Україні цього пакета оборонної допомоги Джастін Трюдо оголосив під час візиту до Канади прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Війна новини - позиція Канади

Канада з перших днів повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну зброєю та фінансами. Крім того, країна разом з іншими державами Заходу запровадила проти агресорки економічні санкції.

Нещодавно уряд Канади оголосив про готовність допомогти Україні з навчанням пілотів на винищувачах F-16.

До прикладу, 16 квітня стало відомо, що Україна отримає від Канади конфісковане російське майно. Зокрема, йдеться про літак Ан-124 "Руслан".

Про крайній пакет допомоги $29 млн Канада оголосила 21 квітня. Цей пакет включатиме 40 снайперських гвинтівок, 16 радіостанцій і внесок до фонду НАТО для допомоги ЗСУ. Гвинтівки і боєприпаси поставить канадська компанія Prairie Gun Works, а радіостанції для супроводу танка Leopard 2 – компанія L3Harris Technologies.

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