Якщо Дональд Трамп відріже Україну від американської допомоги, у неї все одно залишаться способи вести свою війну за виживання.

Український літак A-22s компанії "Аеропракт", керований українською розвідкою, 6 листопада завдав удару по Каспійській флотилії РФ за 700 миль від лінії фронту. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, згідно із заявами українських чиновників, вибух пошкодив три кораблі, включно з двома фрегатами класу "Гепард" - найбільшими кораблями флоту, а також меншим корветом "Буян".

Пошкоджені кораблі можуть становити майже третину сил Каспійської флотилії, зазначає він

Це один із найдальших ударів українських безпілотників А-22, підкреслює аналітик. У травні один із безпілотників завдав удару по нафтопереробному заводу в місті Салаваті в Росії, більш ніж за 800 миль від лінії фронту.

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Він пояснює, що, з огляду на те, що найбільші союзники України - США, Велика Британія і Франція - постійно відмовляють Україні в дозволі використовувати їхні крилаті та балістичні ракети проти цілей на території Росії, українцям довелося імпровізувати - використовувати безпілотники місцевого виробництва і ракети класу "земля-повітря", пристосовані для нанесення наземних ударів. Тепер, з урахуванням перемоги Дональда Трампа на виборах у США, ця імпровізація може набути ще більшого значення, зазначає аналітик.

"Зараз існує велика невизначеність щодо впливу Трампа на війну в Україні. Але якщо Трамп вчинить так, як погрожують республіканці, і відріже Україну від американської допомоги, в України все одно залишаться способи вести свою війну за виживання", - пише Самуель Рамані, професор міжнародних відносин в Оксфордському університеті.

Україна змогла швидко налагодити виробництво своєї далекобійної зброї. На момент початку широкомасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року українці не мали жодного виду, але тепер мають їх кілька, зокрема й гібридну крилату ракету "Паляниця" з дальністю польоту до 400 миль, яка може масово вироблятися з нуля в Україні, зазначає Акс.

Удар по Каспійську - що відомо

Уранці 6 листопада внаслідок інноваційної спецоперації Головного управління розвідки Міноборони вперше вдалося завдати поразки російській флотилії в Каспійському морі. Відстань від державного кордону України до цілі - близько 1,5 тис. км.

Унаслідок ударів БпЛА уражено щонайменше два об'єкти в Каспійську (Дагестан, РФ). Передбачається, що це - ракетні кораблі "Татарстан" і "Дагестан". Також ймовірні пошкодження отримали малі ракетні кораблі проєкту 21631.

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