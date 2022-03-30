Рафаель Гроссі сподівається, що репортажі журналістів з усього світу будуть тримати увагу довкола подій на захоплених українських АЕС.

Питання про виведення російських військових з територій Чорнобильської та Запорізької атомних станцій слід розглядати на різних рівнях, зокрема, на перемовинах між Україною та Росією.

Про це генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сказав на зустрічі з працівниками Южно-Української АЕС, повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Це питання потрібно розглядати на різних рівнях. Ми, звісно, сподіваємося, що момент припинення вогню вже близький, і ті переговори, які відбуваються між Україною та Росією, сприятимуть миру", – сказав він.

За словами Гроссі, ситуація із захопленням АЕС є критичною та не типовою.

"Я сподіваюсь, що репортажі і численні запитання журналістів з усього світу буду тримати увагу довкола України, й ніхто не забуде про те, що тут відбувається", - сказав керівник МАГАТЕ.

Гросі зазначив, що під час візиту до України обговорить з українськими чиновниками питання підтримки та допомоги Україні.

"Ви маєте знати, що представники багатьох країн звернулися до нас із пропозиціями надати підтримку через нашу організацію", – додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 березня, на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Гроссі міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна вимагає заблокувати діяльність представників Росії у МАГАТЕ. Також міністр наголосив, що МАГАТЕ має обмежити доступ російських співробітників до файлів України.

Довідка УНІАН. В ході широкомасштабного вторгнення в Україну російські загарбники взяли під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. Зокрема, ЧАЕС вони захопили в перший день вторгнення - 24 лютого, а Запорізьку АЕС - 4 березня.

Серед іншого, російські військові розграбували і знищили новітню Центральну аналітичну лабораторію в Чорнобилі вартістю 6 млн євро.

Україна просить МАГАТЕ посприяти виведенню окупаційних військ з територій АЕС.

Також Україна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітарізації Зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН.

За даними Міністерства оборони України станом на 12:00 30 березня, окупанти стягують свої війська з Київської області у район Чорнобильської АЕС, об’єкту "Укриття" та Зону відчуження загалом.

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