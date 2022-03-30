На Поліському напрямку відбувається переміщення військ супротивника вздовж державного кордону України з Білоруссю.

Окупанти накопичують війська у Зоні відчуження.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства оборони України станом на 12:00, оприлюдненій у Facebook.

"Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Зазнав значних втрат та, ймовірно, тимчасово відмовився від виконання завдання щодо блокування Києва. Здійснює перегрупування та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні. Нарощує систему матеріально-технічного та тилового забезпечення військ на Донецькому та Таврійському напрямках", - йдеться у повідомлені.

При цьому на Поліському напрямку відзначається переміщення військ супротивника вздовж державного кордону України з Білоруссю.

"Одночасно продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС, об’єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС.

На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з Російською Федерацією.

Крім того, на Сіверському напрямку супротивник зосередив зусилля на проведенні заходів диверсійно-розвідувальної діяльності, інженерному обладнанні позицій та нанесенні артилерійських ударів по позиціях підрозділів Збройних сил України і об’єктах інфраструктури в районі Чернігова.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують блокувати Харків та завдавати артилерійських ударів по житлових кварталах міста.

Водночас на Ізюмському напрямку ворог нарощує зусилля за рахунок переміщення окремих підрозділів зі складу 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії з інших напрямків. Продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли.

Також на Донецькому напрямку противник активізував вогневий вплив та штурмові дії. Продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається вживати заходів з відновлення боєздатності своїх військ, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів. Вогнем артилерії та ударами авіації намагається сковувати дії підрозділів Збройних сил України.

Разом з тим на Волинському напрямку переміщення тактичних підрозділів противника та змін у їх складі не зафіксовано. У збройних силах Республіки Білорусь тривають заходи оперативної та бойової підготовки.

Як повідомляв УНІАН, керівництво Збройних сил України припускає, що ротацією окремих підрозділів ворог хоче створити хибну уяву, що відмовився від задуму оточити Київ.

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