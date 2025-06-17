Кличко показав металеві кулі, які були в "начинці" ракети.

Російська ракета, яка влучила 17 червня у житловий будинок на Нивках в Києві, містила касетні боєприпаси. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, продемонструвавши металеві кулі, які знайдені правоохоронцямми та рятувальниками.

Він зазначив, що одна з російських ракет вдарила в житловий будинок, але, на щастя, ніхто не загинув. Кличко продемонстрував круглі, схожі на невеличкі м’ячі кулі, зазначивши, що така "касетна начинка" була в цій ракеті. Він наголосив, що це зроблено ворогом для того, щоб добитися максимального ураження якнайбільшої кількості людей.

"Інакше, аніж геноцид, це назвати не можна", – вважає Кличко, зазначаючи, що ворог хотів, щоб була максимальна кількість жертв у мирному місті.

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Атака на Київ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Росія атакувала столицю України, запустивши 175 дронів та понад 14 крилатих ракет. У Києві одна з ракет влучила в 9-поверхівку і зруйнувала цілий під'їзд вщент.

Унаслідок атаки відомо вже про 15 загиблих і понад 100 поранених. На атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський, назвавши її "чистої води тероризмом".

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