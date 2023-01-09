Внаслідок російського ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове постраждали семеро мирних громадян.

Російські загарбники завдали ракетного удару по ринку в селищі Шевченкове Харківської області.

"В смт Шевченкове Куп'янського району зафіксовано ракетний удар (попередньо з ЗРК С-300) по місцевому ринку", - повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Внаслідок російського ракетного удару по ринку у селищі Шевченкове постраждали семеро мирних громадян.

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"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждалои семеро мирних жителів. Серед них 13-річна дівчинка", - написав Синєгубов.

За його словами, на місці працюють усі екстрені служби. В ОП повідомили, що триває рятувальна операція і під завалами можуть залишатися люди.

Пізніше, згідно з уточненою інформацією стало відомо, що внаслідок удару загинула 60-річна жінка. Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Обстріли окупантами Харківської області: останні новини

Під час атаки РФ по Харківській області ввечері 7 січня було пошкоджено нафтопереробне підприємство у Мерефі. В місті Мерефа, яке розташоване у 30 кілометрах від Харкова, є прильоти. Крім цього, внаслідок атаки загинув 50-річний чоловік. За інформацією Харківської обласної прокуратури, також є один поранений.

Добою раніше на Харківщині у смт Дворічна ворог обстріляв будівлю підрозділу ДСНС, пошкоджені 2 автоцистерни та оперативний автомобіль.

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