Тварина була дуже налякана.

У Запоріжжі рятувальники ДСНС після ракетного удару по житловій багатоповерхівці врятували собаку.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС на сторінці у соцмережі. Рятувальники ДСНС у Запоріжжі винесли з осередку небезпеки наляканого мопса.

"Кожне життя важливе! Маленькі "носики" також страждають від ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

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Удар по Запоріжжю 22 березня

Близько опівдня росіяни знову вдарили по Запоріжжю. Під удар потрапили житлові будинки та острів Хортиця. На місці працюють рятувальники.

За останніми даними, внаслідок атаки вже постраждали 25 людей, серед них є діти. Три людини у важкому стані. Одна людина померла від отриманих травм.

Такж відомо, що російські окупанти випустили шість ракет по Запоріжжю.

Цю атаку вже прокоментував президент України Володимир Зеленський. "Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - сказав президент.

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