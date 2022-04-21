Він зазначив, що лінія фронту змінюється.

У Миколаївській області близько 20 населених пунктів залишаються у російській окупації.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю НВ.

"Так, на південь від Снігурівки є окуповані села Миколаївської області. Важко сказати, скільки лінія фронту змінюється. Приблизно 20. У деяких селах, навіть якщо немає російських військових, але вони окуповані - постачання йдуть з території Херсонської області у них. Частина гуманітарного вантажу йде через коридори, про які ми з ними домовляємося", - розповів він.

Раніше Кім розповів про новий смертоносний обстріл Миколаєва та назвав найголовнішу біду Росії.