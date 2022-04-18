За словами голови Луганської ОВА, є лише два способи уникнути "мобілізації".

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як можна спробувати уникнути примусової "мобілізації" на окупованих українських територіях.

Про це він заявив в ефірі "Радіо Свобода".

"Ми бачимо, що хапають чоловіків, кидають їх одразу на фронт воювати проти України. Вони не підготовлені, взагалі не володіють зброєю, не вміють нею користуватись. Захисту як такого немає. Їх кидають як гарматне м'ясо просто в жерло боїв, там просто пекло. Єдині можливості вберегтися: або виїжджати, навіть через Білорусь намагатися кудись виїжджати, або ховатись. Іншого варіанту немає", - наголосив керівник ОВА.

Українців забирають в армію на окупованій території

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповідала, що на тимчасово окупованій території Донецької області окупанти примусово "мобілізують" діячів культури, студентів вишів та їхніх викладачів.

Така "мобілізація" є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Документ суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Окрім того, за даними Денісової, окупаційна влада так званих "ЛНР" і "ДНР" мобілізує в незаконні збройні формування неповнолітніх хлопців. На війну відправляють дітей, які були членами "патріотичних клубів".

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