Окупанти знову обстріляли Миколаїв, постраждали три особи, одну з них не змогли врятувати.
Наслідки обстрілів ліквідують, розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у ранковому відеозверненні й назвав головну біду Російської Федерації.
"Обстріли у нас відбулися... одна людина загинула, на операційному столі не врятували з трьох, які були поранені... у будь-якому разі - страху того невідомості немає, ...ми вже бачимо, розуміємо, як це відбувається (як відбуваються обстріли - Ред.) і не боїмося", - поділився чиновник.
Кім також нагадав, що у РФ є дві біди - дурні та дороги, і назвав ключову біду країни-агресора.
"Так от, біда найголовніша - коли дурень вказує дорогу", - вважає чиновник.
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.
Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Миколаєві. Українські військовослужбовці давали гідну відсіч ворогові.
У квітні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через обстріли супротивника в обласному центрі загинув 81 мирний житель, зокрема, одна дитина.