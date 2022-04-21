Жителі обласного центру вже не бояться обстрілів, стверджує очільник Миколаївської ОВА.

Окупанти знову обстріляли Миколаїв, постраждали три особи, одну з них не змогли врятувати.

Наслідки обстрілів ліквідують, розповів глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у ранковому відеозверненні й назвав головну біду Російської Федерації.

"Обстріли у нас відбулися... одна людина загинула, на операційному столі не врятували з трьох, які були поранені... у будь-якому разі - страху того невідомості немає, ...ми вже бачимо, розуміємо, як це відбувається (як відбуваються обстріли - Ред.) і не боїмося", - поділився чиновник.

Кім також нагадав, що у РФ є дві біди - дурні та дороги, і назвав ключову біду країни-агресора.

"Так от, біда найголовніша - коли дурень вказує дорогу", - вважає чиновник.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в Миколаєві. Українські військовослужбовці давали гідну відсіч ворогові.

У квітні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через обстріли супротивника в обласному центрі загинув 81 мирний житель, зокрема, одна дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: