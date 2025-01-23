Аналітики зазначили, що ЗСУ розберуться з новим "гарматним м'ясом" з Північної Кореї до середини квітня.

Нове розгортання військ КНДР збереже нинішні темпи піхотних атак у Курській області, але також призведе до високого рівня втрат серед північнокорейців.

Як оцінили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW), нові угрупування солдатів КНДР зазнаватимуть не менших втрат, які можуть сягнути від 30 до 45 тис. убитими і пораненими щомісяця.

У огляді зазначається, що до середини березня Північна Корея розгорне новий військовий контингент у РФ , що, ймовірно, збереже нинішні темпи та інтенсивність виснажливих піхотних атак у Курській області.

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Аналітики нагадали, що південнокорейський Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив, що Північна Корея, ймовірно, готується до розгортання додаткових сил в Україні та військової техніки в РФ. "Весь північнокорейський контингент в РФ може бути вбитий або поранений приблизно до середини квітня за нинішніх темпів втрат", - вважають аналітики ISW.

Вони додали, що нове розгортання північнокорейських військ, чи то з метою посилення нинішнього угруповання, чи то з метою ротації наявних сил, ймовірно, має на меті підтримати темпи російських наступів, "незважаючи на великі втрати, які становитимуть 30-45 тис. осіб (разом вбитих і поранених) щомісяця".

"Нові північнокорейські сили навряд чи зможуть помітно покращити російські операції і, ймовірно, зіткнуться з такими ж високими втратами і ускладненнями при взаємодії з російськими військами, як і нинішній північнокорейський контингент, за умови, що російське командування продовжить використовувати північнокорейські війська так само, як це робило дотепер", - зазначили аналітики.

Солдати з КНДР на війні в Україні

9 січня стало выдомо, що в боях на Курщині загинуло 4 тис. солдатів з Північної Кореї.

А 20 січня президент Володимир Зеленський показав відео спілкування полоненого північнокорейського солдата зі слідчими СБУ. За словами президента, розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених.

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