Керівник ГУР у власному стилі прокоментував гучну інформацію, поширену журналістами.

У ЗМІ поширилася інформація про те, що існування України як держави опиниться під загрозою, якщо війна не закінчиться до літа. Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі українському YouTube-каналу "Ісландія" (ISLND TV) прокоментував ці чутки.

Так, у начальника ГУР запитали, чи є у нього коментар з приводу повідомлень, що нібито саме він на закритому засіданні керівництва Верховної Ради і парламентських фракцій заявляв про загрозу майбутньому існуванню України.

"Ви знаєте, мабуть є [коментар]. Я вам анекдот розповім... Сидять дві бабки біля подвір’я, і одна іншій каже: "Он дивись, пішла, а донька в неї шльондра". [Друга] каже: "Так у неї ж син". [Перша на це]: "Ну то нехай всім тепер розказує, що це не так". Оце моя відповідь", - сказав Буданов.

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Чутки про загрозу існуванню України

Як писав УНІАН, дднями інтернет-видання "Українська правда" поширило інформацію, що нібито Буданов на закритій зустрічі в парламенті попередив, що до літа треба розпочати серйозні переговори щодо завершення війни, оскільки в інакшому випадку можуть розпочатися процеси, що загрожуватимуть існуванню України.

Реагуючи на цей матеріал, пресслужба Головного управління розвідки наголосила, що поширена у засобах масової інформації начебто цитата очільника ГУР МО України Кирила Буданова була із закритого, з грифом таємно, засідання Верховної Ради України і до того ж не відповідає дійсності. ()

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда повідомив, що поширена в ЗМІ цитата Буданова була вирвана з контексту. Водночас Дунда вважає, що той, хто поширив цю інформацію, повинен відповісти за свої дії, оскільки цю інформацію заборонено оприлюднювати.

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