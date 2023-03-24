Серед них голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Низка європейських лідерів збирається відвідати Китай для переговорів з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Так, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує поїхати 30-31 березня, щоб обговорити війну в Україні, повідомляє Politico.

Крім того, з візитом до Сі зібрався й президент Франції Макрон у супроводі голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це має статися 4 квітня. Зазначається, що під час закритої зустрічі у Брюсселі Макрон закликав своїх колег подвоїти зусилля, щоб не дати КНР поглибити свою підтримку РФ.

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"Президент Франції наголосив на необхідності докласти всіх зусиль, щоб Китай не підтримав Росію та її здатність продовжувати війну", — заявив представник ЄС.

Водночас прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель також закликав до продовження взаємодії з Пекіном, щоб спробувати зблизитися з китайцями.

"Китай не ідеальний, але одного разу він може нам знадобитися", - пояснив один із представників ЄС.

Видання Europa Press з посиланням на дипломатичні джерела повідомляє, що до Китая поїде також очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. Однак, ймовірно, це відбудеться всередині квітня, коли він поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн G7 в Японію.

Війна в Україні - позиція Китаю

Нещодавно головний китайський дипломат закликав Європу підтримати мирні переговори щодо війни Росії в Україні. Раніше США попередили, що пропозиції Пекіна фактично означають збереження за Росією захоплених українських територій.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв продовжувати боротьбу, поки російські війська не підуть за межі міжнародно визнаних кордонів нашої країни.

Водночас після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном президент РФ Володимир Путін фактично підтвердив, що хотів би "закінчувати війну" за планом, запропонованим Китаєм.

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