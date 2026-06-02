Понад половина ракет були балістичними: Ігнат розкрив особливості удару росіян

Цієї ночі російські загарбники завдали серйозних руйнувань в Україні.

Росіяни цієї ночі і рано вранці завдали серйозних ударів по кількох областях України, але основний удар був зосереджений на Києві.

Про це начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в етері каналу Суспільне. Він розкрив особливості нічного масованого удару російських загарбників.

"Схожий на той удар, який був 24 травня. Фактично у нас по кількості засобів близько 700. Багато ракет. Особливість удару – балістика. Дуже багато балістики. 33 класичні балістичні ракети "Іскандер-М" і у дві хвилі ворог завдав ударів "Цирконами". "Циркон" – це протикорабельна ракета, але атакує вона як балістика. Тому відносимо її у ряд балістичних", - пояснив Ігнат.

За його словами, особливість застосування "Цирконів" полягала у тому, що противник застосував 8 таких ракет.

"Чотири з північного напрямку і ще чотири під ранок, коли країна вже оговтувалася від удару, коли вже готувалося інформаційне зведення Повітряних сил, і противник ті чотири ракети по Києву випустив з окупованого Криму. Цинічно. Це ще один терористичний акт, бо розуміючи, що людям надають допомогу і лікарі, можливо працюють ДСНС на місцях, рятуючи людей, ще чотири ракети пішло по столиці", - наголосив Ігнат.

Він повідомив, що загалом ворог випустив 73 ракети – з низ 41 летіла по балістичній траєкторії. Також ударів балістикою зазнав не лише Київ, а й інші області, - Дніпро, Харків, Запоріжжя і Полтавська:

"Але, основний удар по столиці був акцентований, як і минулого разу 24 травня".

Разом з тим, Повітряним силам ЗСУ вдалося перехопити значну кількість крилатих ракет. Фактично 26 з 27 ракет повітряного базування Х-101, перехоплено 3 з 5 ракет "Калібр" (відзначається робота пілотів Повітряних сил). Ще фіксується великий відсоток перехоплення БПЛА різних типів. Були "Шахеди" як класичні, так і з реактивним двигуном. Перехоплено 602 з 656.

"Попри це, є влучання, падіння збитих, руйнування, і на жаль, є загиблі. Зафіксовано у загалом по Україні 30 влучань балістичних ракет. Мається на увазі "Іскандер-М", а також "Циркони". І трьох крилатих ракет. А також 33 безпілотників", - додав Ігнат.

Він зазначив, що ворог завдав серйозних руйнувань. Падіння уламків зафіксовано на 15 локаціях. "Удар був доволі сильний", - відзначив він.

Удар по Україні 2 червня

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі після масованої російської атаки зафіксовані серйозні руйнування багатоповерхівок. Вже відомо про дев’ятьох загиблих. Серед них – маленька дитина 2023 року народження.

Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Харкову. Влучання зафіксовані у чотирьох районах міста.

