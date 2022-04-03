На думку Ходжеса, на це рішення впливатиме те, що відбудеться протягом наступних трьох тижнів.

Від того, що трапиться протягом наступних трьох тижнів залежить рішення президента РФ Володимира Путіна закінчити свою війну проти України.

Таку думку в інтерв'ю ТСН висловив колишній командувач європейської армії США, генерал Бен Ходжес.

"Думаю, це залежить від того, що трапиться протягом наступних трьох тижнів. Якщо ми не допоможемо Україні розбити росіян зараз, це затягнеться на місяці і місяці і Росія продовжить робити так, щоб Україна стікала кров'ю. Однак якщо ми розіб'ємо росіян зараз, тоді ми можемо виходити на переговори з цього питання набагато швидше", - пояснив Ходжес.

Коментуючи заяву польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що Росія спробує захопити третину України, генерал зазначив, що це те, чого хотіла б Росія.

"Але їх вже зупинили. Тому так важливі наступні три тижні. Ми повинні допомогти Україні просунутися вперед і зламати шию (Росії-ред.), щоб не робити те ж саме через 2-3 роки", - сказав генерал.

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