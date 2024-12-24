Будуть мирні переговори або одна з ворогуючих сторін знищить іншу, стверджує угорський прем’єр.

Війна в Україні закінчиться у 2025 році, заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. За його словами, або будуть мирні переговори, або одна з ворогуючих сторін знищить іншу. Про це він сказав в інтерв’ю виданню Magyar Nemzet.

Розповідаючи про плани Угорщини на 2025 рік, Орбан спрогнозував країні "економічні успіхи" після закінчення війни, мовляв, "повернеться політика миру замість політики війни, і ми знову матимемо великі економічні успіхи".

Його запитали, що ж буде, якщо війна не закінчиться. У відповідь прем’єр-міністр запевнив, що "війна закінчиться у 2025 році" або мирними переговорами, або знищенням однієї з ворогуючих сторін.

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Також він розкритикував витрати європейських країн та США на війну України з Росією.

"Америка та Європа разом витратили на війну близько 300 мільярдів євро. Ці гроші могли бути використані для швидкого підвищення рівня життя в Європі. Ми могли вивести цілі Балкани на рівень європейського розвитку. Ми могли б стримати міграцію, ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Але тих грошей немає", - зазначив Орбан.

Прем'єр-міністр додав, що у результаті цих витрат "п’ята частина території України опинилася під окупацією, сотні тисяч людей загинули, сотні тисяч покалічені та поранені, сотні тисяч залишилися вдовами та сиротами".

За словами угорського лідера, інфраструктура, транспортна та енергетична системи України зруйновані, і "країна не в змозі економічно підтримувати себе в осяжному майбутньому".

Останні заяви Орбана щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, глава угорського уряду у зв’язку з припиненням з 1 січня 2025 року транзиту російського газу через Україну заявив, що він зробив "трюк", аби не "відмовлятися від цього маршруту". Він хоче, щоб газ до моменту потрапляння на територію України вже не був би російським, а вже був би у власності покупців, наприклад угорським.

Також Орбан заявляв, ніби Угорщина запропонувала Україні встановити на Різдво режим припинення вогню та провести масштабний обмін військовополоненими, але, сказав, президент України Володимир Зеленський "чітко відкинув і виключив це сьогодні".

У Зеленського відреагували на заяви Орбана. Радник президента України Дмитро Литвин зазначив, що Україна не уповноважувала Угорщину на будь-які дії, мовляв, "потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки".

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