Геращенко озвучив невтішний прогноз.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що війна з Росією може розтягнутися на багато десятиліть.

Про це він сказав у інтерв'ю Олесі Бацман.

"Війна з росіянами триватиме, як війна Ізраїлю з арабами. Тобто це буде процес, який буде розтягнутий на багато десятиліть... Вони хочуть, щоб нас не було. І до тих пір, поки в Росії не з'явиться лідер, який перемкне кнопку на пульті російської пропаганди і замість того, щоб звинувачувати українців у всіх гріхах, скаже: "Давайте ми будемо дружити", нічого не вийде", – сказав Геращенко.

Він припустив, що на "переворот свідомості" в РФ може знадобитися 10-20 років.

"Давайте відразу скажемо, що коли-небудь між Україною і Росією буде мир, але на це знадобляться, можливо, десятиліття... але це справа далекого майбутнього. Поки нам треба перемогти, вистояти", - зазначив радник міністра.

Зазначимо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що війна з Росією може тривати до 2035 року, за цей період "гарантовані" регулярні військові зіткнення.

Нагадаємо, РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну рано вранці 24 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: