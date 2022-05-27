Жінка пройшла шлях від радіотелефоністки до командирки відділення управління, але переломний момент в кар'єрі трапився, коли вона побачила роботу САУ.

Любов Плаксюк стала першою жінкою-очільницею артилерійського підрозділу Збройних сил України.

У Міністерстві оборони розповіли історію цієї хороброї людини.

Плаксюк родом з містечка Баранівка на Житомирщині. До 2016-го вона працювала вчителькою історії, але потім вирішила вступити до лав ЗСУ. Жінка пройшла шлях від радіотелефоністки до командирки відділення управління, але переломний момент в кар'єрі трапився, коли вона побачила роботу самохідної артилерійської установки.

"Коли я побачила "Гіацинт-С" і вперше проїхалася на машині, від гуркоту якої перехоплює дух, зрозуміла, це – моє!" – пригадує Любов.

На дозвіллі Плаксюк вивчала роботу номерів розрахунку, читала відповідну літературу, дізнавалася про конструкцію артустановок, а у 2019-му зробила перший постріл з гармати на полігоні. Лютий 2022-го військова зустріла в районі проведення ООС на посаді командирки батареї самохідного артдивізіону.

"Якщо потрібно ціль "подавити", аби вона не змогла працювати, достатньо влучити снарядом від гармати "Гіацинт-С" у радіусі 50 метрів. Якщо ж стоїть завдання ціль знищити, потрібна інша точність влучання… Артилерія – дуже складна наука, вивчення якої ніколи не зупиняється", – розповідає Плаксюк.

Станом на кінець минулого року в ЗСУ служили 57 тисяч українок, тобто майже 22% всього особового складу. З них близько 32 тисяч - саме військові (понад 12% особового складу), а 3,5 тисячі - старші офіцерки. Торік вперше одне з командувань ЗСУ очолила жінка - Тетяна Остащенко.

Раніше вперше в історії українського флоту штурманом стала дівчина.