Командир однієї з бригад виїжджав з України під приводом двох поранень.

Російське командування складає звіти про відпустки окупантів, поки вони знаходяться на фронті. А офіцери армії РФ їдуть додому під приводом поранень і повертаються лише через кілька місяців.

Про це стало відомо з нового перехоплення, яким поділився прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі. На аудіозаписі присутня розмова окупанта Александровського Євгена Валерійовича зі своєю дружиною.

"Ми ще, виявляється, місяць тому, на два тижні нас, виявляється, виводили звідси туди назад. Ми відпочивали, кайфували, судячи з документів. Приїхали з московської комісії, ми кайфували десь там, спали і бухали. А тепер ми знову тут. Типу відпочилі ми. Типу чого ви скаржитеся, чого ви тут збігаєте, якщо ви відпочивали", — заявив рашист.

Потім Александровський розповів про свого командира бригади. Він двічі виїжджав з фронту під виглядом отриманих поранень.

"Комбриг наш повернувся. У нього вже оформлено два поранення. Покайфував десь там в Москві десь кілька місяців, і знову він тут. І знову все... ну, коротше, ми просто бл*ть бидло", — додав окупант.

Нагадаємо, вчора в Генштабі ЗСУ повідомили про погане ставлення командування РФ до підлеглих. Якщо солдати відмовляються від участі в бойових діях, до них може застосовуватися фізичне насильство.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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