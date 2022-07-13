Великі втрати Росії в Україні значно впливають на загальний морально-психологічний стан окупантів, зазначили у Генштабі української армії.

Російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля через відмови особового складу від подальшої участі у бойових діях проти України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил.

"Подекуди втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу від подальшої участі у бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насилля", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник зміг взяти під контроль низку населених пунктів на півдні та сході української держави. Наші захисники давали гідну відсіч супротивнику. У Генштабі повідомляли, що вже знищено 37 570 окупантів.

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