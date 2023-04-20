Росыйський військовий терорист сформував каральні загони, які розшукували українських патріотів, а потім викрадали та катували їх.

Служба безпеки України ідентифікувала комбата Росгвардії, який віддавав наказ труїти українців у "газових камерах".

Як повідомили в СБУ, російський окупант причетний до масових катувань і вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.

"Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ Росгвардії підполковник Аюба Ельдаров. У травні минулого року його призначили так званим "комендантом селища Чернігівка" у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що на цій "посаді" він виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України.

"Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти. За наказом Ельдарова рашисти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх", - розповіли в СБУ.

Потерпілих злочинці звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури Росії. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму.

"Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців", - наголосили в СБУ.

З’ясовано, що таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони.

"Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також "покривав" вбивства викрадених громадян своїми підлеглими", - сказано в повідомленні.

За даними спецслужби, детективи отримали свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та змогли виїхати на підконтрольну Україні територію.

Серед них - житель селища, якого окупанти викрали на блокпосту та катували через його підписку на український Телеграм-канал. Іншим незаконно ув'язненим був чоловік, якого загарбники "звинуватили" у коригуванні вогню Збройних сил України. Ще одним потерпілим є місцевий житель, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників. Всі вони засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Проводяться заходи для притягнення російського воєнного злочинця до відповідальності.

Тортури щодо українців з боку росіян

Як повідомлв УНІАН, звіряча ненависть і нелюдське насильство стали основним обличчям російської агресії проти України. Зокрема, російські окупанти на захоплених територіях України створили велику мережу "катівень". Міжнародні слідчі вважають, що створення таких місць є частиною спланованої російської стратегії.

У доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН йдеться про те, що російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації".

Зокрема, під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайданки, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Полонених били прикладами і кийками, застосовували до них електрошокери, застосовували сексуальне насильство, на тривалий час залишали на холоді. У деяких випадках "тортури супроводжувалися стратами".

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