Для посилення контрдиверсійних заходів Росія відправив на окуповану Херсонщину близько 200 росгвардійців.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Для безпеки прибулих загарбників у селищі, де їх розмістили, обмежили пересування місцевих жителів.
"Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські заходи російських окупантів
Росіяни намагаються боротися з проукраїнською позицією людей, які залишилися на окупованих територіях.
Зокрема, на початку лютого стало відомо, що в Новотроїцьке Херсонської області для перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією і прибули співробітники Федеральної служби безпеки Росії.
А в листопаді російські війська посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі Херсонської області.
Нещодавно стало відомо, що російські окупанти в Херсонській області примушують пенсіонерів отримувати російські паспорти, погрожуючи не видавати їм пенсії.