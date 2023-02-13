Окупантів розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне.

Для посилення контрдиверсійних заходів Росія відправив на окуповану Херсонщину близько 200 росгвардійців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Для безпеки прибулих загарбників у селищі, де їх розмістили, обмежили пересування місцевих жителів.

"Для посилення контрдиверсійних заходів на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області противник направив туди близько 200 військовослужбовців росгвардії. Їх розселили на території бази відпочинку Чайка в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські заходи російських окупантів

Росіяни намагаються боротися з проукраїнською позицією людей, які залишилися на окупованих територіях.

Зокрема, на початку лютого стало відомо, що в Новотроїцьке Херсонської області для перевірок місцевого населення з проукраїнською позицією і прибули співробітники Федеральної служби безпеки Росії.

А в листопаді російські війська посилили контрдиверсійні та поліцейські заходи в окупованому Скадовському районі Херсонської області.

Нещодавно стало відомо, що російські окупанти в Херсонській області примушують пенсіонерів отримувати російські паспорти, погрожуючи не видавати їм пенсії.

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