Іванову було 42 роки, він отримав звання полковника і претендував на звання "героя Росії".

З'явилося відео ліквідації російського командира 2-ї "бригади" терористів "ЛНР" Дениса Іванова (на прізвисько "Ташкент") на полі бою. Останні секунди життя загарбника зафіксував дрон, який невдовзі і влетів у машину ворожого військового.

Кадри у Telegram опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"). "Ташкент на прийомі. Ось і відео під'їхало", - зазначив захисник.

На кадрах після відеоряду з пропагандистських сюжетів росТБ про загибель Іванова видно, що удару, як стверджували російські Telegram, і справді було завдано безпілотником-камікадзе, за допомогою якого ЗСУ регулярно знищують живу силу противника.

Дрон підлетів до автомобіля з Івановим, коли той був у дорозі, на півшляху зв'язок з дроном обривається, що свідчить про влучання у транспорт з "Ташкентом".

Ліквідація "Ташкента" і проблеми росармії - головне

Напередодні низка кремлівських ЗМІ підтвердила ліквідацію Дениса Іванова в Україні. Стверджувалося, що "Ташкента" було знищено ударом БПЛА українських сил.

Сам "Ташкент" неодноразово брав участь у пропагандистських шоу, де його називали "легендарним комбригом". Окупант брав участь у знищенні Лисичанська, Сєвєродонецька і Рубіжного.

Іванову було 42 роки, він отримав звання полковника і претендував на звання "героя Росії".

Втрати серед топ-окупантів на фронті західні ЗМІ пов'язують загалом з невдачами у веденні війни з боку російського військового керівництва. Як писав The New York Times, після заколоту Пригожина, коли до ватажка "вагнерівців" приєдналися, зокрема, високопосадовці з Генштабу, Міноборони Росії разом з Генштабом Герасимова усе більше ховаються у "кокон" і тиснуть на військовослужбовців, які доповідають про реальний стан справ на фронті і великі втрати росіян.

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