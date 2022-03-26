Вдень у неділю у столиці та області можна буде пересуватися.

Завтра вдень комендантська година в Києві та області запроваджуватися не буде.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Нова інформація від військового командування. Комендантська година в Києві та області завтра вдень запроваджуватися не буде", - зазначив мер Києва.

За його словами, час комендантської години залишиться у звичайному режимі - з 20:00 до 7:00. Кличко наголосив, що вдень у неділю столицею та в області можна буде пересуватися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко заявив, що комендантська година в Києві та області триватиме з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Він зазначив, що містом під час комендантської години може пересуватися лише транспорт за спецперепустками. Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги, а громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть.

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