Триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.

Комендантська година в Києві та області триватиме майже два дні.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм, комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня.

"Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.

Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть"- наголошує Кличко.

Як повідомляли у КМДА, ніч на 26 березня у Києві минула спокійно. Зазначається, що у столиці працює інфраструктура: комунальники, транспортники, медики та рятувальники.

У місті працює комунальний транспорт. Для автомобільного сполучення лівого й правого берегів Києва сьогодні відкриті Північний та Дарницькі мости.

Працюють продовольчі магазини, аптеки, банки, АЗС, автосервіси, зоомагазини, міні-ярмарки та столичні ринки.

Відомо, що у Святошинському районі Києва немає світла: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті.

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