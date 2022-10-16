Водночас російські резервісти за цей час навряд чи перетворяться на "досвідчених бійців", зазначив Світан.

Одяг - не єдина проблема, з якою зіштовхнеться російська армія в Україна.

Про це в ефірі Freedom заявив військовий експерт Роман Світан.

"Основна проблема - це логістика. Справа в тому, що російська армія прив'язана до залізниць. Якісь частини, які могли б пересуватися по землі, по автодорогах, взимку вони будуть рухатися тільки по залізниці. Але залізницю наша "арта" зараз контролює: вибивають мости, логістичні ланцюжки", - сказав він.

Світан додав, що російські резервісти за цей час навряд чи перетворяться на "досвідчених бійців": "Для отримання такого досвіду... минає рік-два. Це мінімум, якщо говорити тільки про піхоту".

"Тому казати, що мобілізовані отримають якийсь досвід для виконання завдань, не можна. Наші воїни воюють вже дев'ятий рік. Наші штурмові групи - це вже зовсім інший рівень. Нові "мобіки" займаються в основному стрілецькою підготовкою. Максимум чого вони навчаться - більш-менш тримати в руках автомат", - уточнив Світан.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні. За словами представниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, у росіян виникли серйозні проблеми з логістикою після вибухів на Кримському мосту.

Через погану погоду окупанти зупинили навіть пороми. Це унеможливлює сполучення у Керченській протоці.

Разом з тим російські окупанти продовжують спроби наступу у Донецькій області. Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога на трьох напрямках - Краматорському, Бахмутському і Авдіївському.

За прогнозом західних аналітиків, наступні кілька тижнів війни в Україні будуть критичними. Росіяни намагатимуться уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими.

Своєю чергою, екс-командувач армії США в Європі Бен Годжес переконаний, що українські війська будуть продовжувати тиснути на ворога і далі та отримувати успіхи.

З початку повномасштабного вторгнення бійці ЗСУ ліквідували вже 65 тисяч російських окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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