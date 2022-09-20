Вершбоу вважає, що війна в Україні ще далека від завершення, вона може тривати до 2023 року.

Колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та екс-заступник генсека НАТО Александр Вершбоу відповів на запитання, скільки ще триватиме ця війна після катастрофічної поразки російської армії під Харковом.

Як він розповів в інтерв'ю ТСН, весь світ вражений успіхами ЗСУ та поразкою путінських вояк на харківському напрямку.

"Ідея про те, що війна може закінчитися повною перемогою України не здається такою надуманою, як це було, коли починалося російське вторгнення 24 лютого. Якщо Україна зможе утримати ініціативу та повернути все більше окупованих територій, поразка Росії є не лише можливою, а й імовірною", наголосив він.

Відео дня

Вершбоу вважає, що війна в Україні ще далека від завершення, вона може тривати до 2023 року. Все через те, що Путін не має наміру зупинятися.

"Незважаючи на колосальні втрати Росії на полі бою, її матеріально-технічні невдачі та падіння морального духу її військ, РФ все ще має значні сили та техніку, які вона може використати, намагаючись відіграти деякі здобутки Києва та консолідувати контроль над Донбасом", - наголосив екс-заступник генсека НАТО.

Також він згадав про те, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення України ракетами.

"Потрібно буде ще багато українських перемог, перш ніж Путін відчує тиск, щоб припинити війну, і шукатиме вихід шляхом переговорів", - підсумував він.

Нагадаємо, армія України дає гідну російським окупантам - наприкінці серпня наші Збройні сили пішли в контрнаступ. На Харківщині було звільнено багато населених пунктів, противники тікали й кинули сотні одиниць військової техніки.

14 вересня начальник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські захисники взяли під вогневий контроль майже всю Херсонщину.

Вас також можуть зацікавити новини: