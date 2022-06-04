Росіяни намагаються насильно відірвати південні області за допомогою своєї пропаганди.

В окупованому Херсоні невідомі пропонують платити бікоїнами за фото спаленої російської техніки чи загарбників, які нині перебувають у місті.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Херсон — місто незламних людей. Щодня вони зривають російські прапори, розповсюджують нашу національну символіку та розклеюють проукраїнські плакати. Місцеві жителі відмовляються співпрацювати з окупантами, відмовляються від рублів і навіть чути не хочуть про якийсь псевдореферендум", - зазначив міністр.

Він додав, що росіян це дратує та дуже лякає, тому вони намагаються насильно відірвати південні області за допомогою своєї пропаганди.

"Проте все це тимчасово. Херсон обов'язково звільнять від окупантів, як і інші міста нашої сміливої країни", - підкреслив Федоров.

На одному з опублікованих плакатів, які розвішують в окупованому місті, невідомі пропонують платити біткоїнами за вбитих загарбників. Палати окупантів пропонують будь-якими зручними способами.

Нагадаємо, ЄС не визнає роздачу російських паспортів на окупованих українських територіях.

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