Раніше ворог намагався сформувати 3-й армійський корпус, однак майже одразу втратив більшу його частину.

Одночасні наступальні дії Збройних сил України у районі Бахмута та на півдні країни не дають окупаційним військам РФ сформувати додаткові сили. Загарбники змушені перерозподіляти свої нові резерви для спроб стримати просування Сил оборони.

Аналітики Інституту вивчення війни наводять у звіті ISW заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що відомство сформувало "резервну армію" наприкінці червня. На їхню думку, йдеться, ймовірно, про 25-у армію, яка в середині травня розпочала набір особового складу з Далекого Сходу.

Її формування, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року. Водночас використання цих сил у бойових та оборонних операціях здатне призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення російської армії.

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"Російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА", - додають в Інституті вивчення війни.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, у незавершеній по формуванню 25-й армії РФ є близько 15 000 військових, хоча туди сподівалися набрати 30 000 контрактників.

За оцінками українських військових, 25 дивізія САА не буде боєздатною як мінімум до 2024 року.

"Росія раніше намагалася сформувати 3-й армійський корпус влітку 2022 року як резервні сили, але восени 2022 року розгорнула і витратила більшу частину цього погано підготовленого формування, захищаючись від українського контрнаступу", - підсумували аналітики.

Війна в Україні - втрати РФ

Станом на ранок 23 вересня втрати Росії у війні проти України вже сягнули близько 275 460. 510 загарбників ліквідовані за останню добу.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що ЗСУ скоро поставлять нові рекорди, оскільки втрати Росії в Україні стрімко зростають.

При цьому командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що зима не зупинить наступ Києва, а найбільший прорив ще попереду.

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