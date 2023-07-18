До 20 безпілотників окупантів може бути одночасно в повітрі.

Безпілотні літальні апарати ворога проводять постійно розвідку по всій лінії розмежування, а найбільше на Херсонщині. Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат на брифінгу.

"Ворожа безпілотна авіація доволі таке потужно зараз працює по всій лінії розмежування - 10 - 15, а інколи і 20 безпілотників одночасно перебуває в зоні видимості наших радіолокаційних систем", - зазначив він.

За його словами, таким чином противник проводить повітряну розвідку на півдні. Він повідомив, що найбільше ворожих БпЛА на Херсонщині, вони ведуть розвідку в руслі річки Дніпро.

Відео дня

Ігнат повідомив, що також працює ворожа тактична авіація, підтримуючи наземні дії окупантів. "Керовані авіабомби постійно запускають з літаків", - додав він.

При цьому речник Повітряних сил України наголосив, що наша авіація відповідає на ці дії ворога, підтримуючи наших захисників, їх атакувальні і оборонні дії на різних напрямках.

Російські безпілотники в Україні - деталі

Російські розвідувальні безпілотники "Орлан" є постійною загрозою – вони виявляють цілі та викликають артилерійський вогонь по українських позиціях.

Як повідомляла британська розвідка, Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БпЛА повітряним транспортом до більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море. У розвідці зауважили, що Росія також працює над запуском внутрішнього виробництва дронів, ймовірно, за підтримки Ірану.

Співпраця Ірану з Росією триває, і не виключено, що на територію держави-окупанта будуть доставлятися не тільки "Шахеди", а й інші типи безпілотників. Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, ніхто вже не сумнівається, в тому, що Росія постійно отримує з Ірану ударні БПЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: