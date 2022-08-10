У Чорному морі 10 кораблів та катерів ворожого флоту все щільніше притискаються до узбережжя Криму.

У Чорному морі два надводних кораблі погрожують Україні 16 ракетами типу "Калібр".

Про це повідомив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у зведенні про оперативну обстановку на півдні України.

Він зазначив, що у Чорному морі розпочинається шторм, тож 10 кораблів та катерів ворожого флоту все щільніше притискаються до кримського узбережжя у віддалених районах, уникаючи ураження.

"Але два надводних ракетоносії тримають напоготові 16 ракет типу "Калібр", а один великий десантний корабель своєю присутністю позначає, що висадка десанту гіпотетично не виключена", - сказав Назаров.

9 серпня Військово-Морські Сили Збройних сил України повідомляли, що у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться два ворожі носії ракет "Калібр", і загальний залп становить 16 ракет.

Нагадаємо, російські загарбники вдерлися в нашу державу рано вранці 24 лютого. Супротивники обстрілювали українську територію з різного озброєння. У середині липня президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ випустила по нашій країні понад три тисячі ракет.

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