У складі угруповання - підводний човен.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту продовжує погрожувати ракетними ударами по Україні.

Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання флоту Росії зберігає в обов'язковій присутності підводний човен (наявність підводного човна у складі свого угруповання - УНІАН) і продовжує погрожувати ракетними ударами", - заявив Назаров.

Він зазначає, що вчора ввечері ракетний удар було завдано по Одеській області. Окупанти атакували регіон трьома ракетами, дві з яких – крилаті ракети морського базування типу "Калібр" були випущені кораблем, а також - Х-59, запущеної з літака. Підрозділ протиповітряної оборони всі ракети знищив.

У той же час, вчора вранці окупанти обстріляли одне з підприємств Миколаєва. Ракетним ударом зруйновані виробничі приміщення з виготовлення будівельних матеріалів. Потерпілих немає.

За словами Назарова, станом на вечір 28 квітня, ворог продовжував ведення бойових дій на зайнятому рубежі в Херсонській і Миколаївській областях. Ні атакувати, ні просунутися українські підрозділи йому не дозволили.

При цьому ракетно-артилерійськими ударами знищено 14 окупантів, броньована та автомобільна техніка, засоби артилерійсько-ракетного ураження.

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