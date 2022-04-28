У Миколаївській області за минулу добу в результаті атак окупантів поранено 10 цивільних осіб.
Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
"За минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 10 осіб. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - зазначила вона.
За її словами, всі постраждалі доставлені в медичні установи і отримують необхідну допомогу.
"Станом на сьогоднішній ранок в лікарнях знаходяться 134 громадянина, постраждалі від атак окупантів на Миколаївську область", - додала Замазєєва.
Війна в Україні:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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