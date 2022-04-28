У лікарнях знаходяться 134 постраждалих від атак росіян на Миколаївську область.

У Миколаївській області за минулу добу в результаті атак окупантів поранено 10 цивільних осіб.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.

"За минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 10 осіб. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - зазначила вона.

За її словами, всі постраждалі доставлені в медичні установи і отримують необхідну допомогу.

"Станом на сьогоднішній ранок в лікарнях знаходяться 134 громадянина, постраждалі від атак окупантів на Миколаївську область", - додала Замазєєва.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

Макрон спробував виправдати небажання називати "геноцидом" звірства РФ в Україні

Нуланд: США можуть визнати злочини Росії в Україні геноцидом

"Франція повинна підвищити голос": після виборів Макрон згадав про війну в Україні (відео)