Вигорів зсередини: уражений у Кронштадті корвет РФ може бути безповоротно втрачений

Внаслідок пожежі всередину корпусу обвалилися елементи палуби та радарна щогла. Саме на ній розміщувалися ключові системи корабля.

Російський ракетний корвет проєкту 20380 "Бойкий", який був уражений українськими безпілотниками на території Кронштадтської військово-морської бази, найімовірніше, не підлягає відновленню. Такий висновок зробив дослідник MT Anderson після аналізу нових супутникових знімків сухого доку.

На оприлюднених кадрах зафіксовано масштабні руйнування надбудови корабля, значні деформації корпусу та сліди потужної пожежі, що охопила внутрішні приміщення корвета.

Особливо помітні пошкодження в районі кормової частини, де розташовані вихлопні системи. Це може свідчити про вплив надзвичайно високих температур, які поширювалися зсередини судна. Не виключено, що серйозно постраждали й самі вихлопні канали.

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Крім того, внаслідок пожежі всередину корпусу обвалилися елементи палуби та радарна щогла. Саме на ній розміщувалися ключові системи корабля: антени радіолокаційних станцій, засоби зв'язку, обладнання системи розпізнавання "свій-чужий" та інші елементи бойового управління.

Про повне вигоряння внутрішніх відсіків також свідчать численні сліди обвуглення на кормовій надбудові та поблизу гелікоптерного майданчика.

За оцінкою MT Anderson, масштаби руйнувань настільки значні, що відновлення корабля виглядає практично неможливим.

Ураження російської бази ВМС у Кронштадті

Нагадаємо, вранці 3 червня українські ударні безпілотники атакували Кронштадтську військово-морську базу під Санкт-Петербургом. На момент удару корвет "Бойкий" перебував у сухому доці імені Вєлєщінського, де проходив плановий ремонт, який тривав із лютого 2026 року.

Оприлюднені тоді відеозаписи свідчили щонайменше про два влучання дронів. Після цього на борту спалахнула масштабна пожежа, дим від якої було видно за кілька кілометрів від місця інциденту.

Зазначимо, що "Бойкий" є третім корветом проєкту 20380 типу "Стерегущий" у складі Балтійського флоту РФ. Корабель увійшов до складу російського флоту у 2013 році та був оснащений протикорабельними ракетами Х-35, зенітним комплексом "Редут", артилерійським і протичовновим озброєнням, а також міг базувати гелікоптер Ка-27.

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