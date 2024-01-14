На думку військового керівництва РФ, помилування - вже достатня нагорода для цих бойовиків.

У російській армії фіксується несправедливе ставлення до підрозділів, які укомплектовані ув'язненими.

Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на відомого російського мілблогера, бойовики підрозділів "Шторм-Z", не підпадають під чинність російського військового законодавства і тому не мають права на аналогічні контрактникам пільги.

Зокрема, їхнє життя й поранення в очах країни-агресорки коштує набагато менше. Вони отримують лише від 50 тис. до 300 тис. рублів компенсації за поранення порівняно з 3 млн рублів, які отримують контрактники. За словами блогера, загарбники з "Шторм-Z" не отримують жодних соціальних пільг. Міноборони Росії вважає, що єдиною нагородою, на яку заслуговують ці окупанти - президентське помилування засуджених призовників.

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"З аналогічною проблемою стикаються рекрути з в'язниць у різних приватних військових компаніях і добровольчих батальйонах. Ймовірно, МО РФ зацікавлене в рекрутингу з в'язниць, щоб мінімізувати витрати, пов'язані з виплатою соціальних виплат військовослужбовцям", - йдеться у звіті ISW.

Війна в Україні - окупанти з "шторму- z"

За даними британської розвідки, російські бойовики "Шторм-Z" виконують бойові завдання на фронті у війні проти України з незагоєними ранами та ампутованими кінцівками. На думку британців, існування підрозділів "Шторм-Z" вказує на проблеми в російській армії при проведенні наступальних операцій у війні проти України. Цим підрозділам приділяється найменший пріоритет для логістичної і медичної підтримки.

Російська влада відключає опалення у в'язницях, щоб змусити ув'язнених йти воювати в Україну. При цьому в багатьох регіонах Росії температура впала до -35°C. Таким чином, Путін вирішив використовувати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні.

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