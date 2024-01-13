Путін використовує холоди, щоб поповнити свої війська в Україні.

Російська влада відключає опалення у в'язницях, щоб змусити ув'язнених йти воювати в Україну. Про це повідомила засновниця проекту" Русь сидить " Ольга Романова в інтерв'ю Bild.

За її словами, у багатьох колоніях відключають опалення, щоб ув'язнені охочіше йшли воювати, при цьому в багатьох регіонах Росії температура впала до -35°C. Таким чином, Путін вирішив використовувати холоди, щоб поповнити ослаблені війська в Україні.

"З цієї причини вони просто відключили їм опалення при мінусовій температурі. Тим самим умови в тюрмах повинні стати нестерпними, щоб чоловіки, які там знаходяться, їхали в Україну", - зазначила Романова.

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Вона також додала, що в Росії є три групи населення, до яких більшість не відчуває співчуття, коли вони вмирають на фронті. Це ув'язнені, національні меншини, що живуть в бідних регіонах далеко від Москви, і нові громадяни.

"Поки ці три групи воюють і вмирають в Україні, Путін може створювати ілюзію нормальності для інших", - зазначила вона.

За словами Романової, в російських в'язницях все частіше вербують і жінок-ув'язнених. Зараз в Україні воюють близько 1000 росіянок.

Чисельність російської армії в Україні

Як заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, зараз угруповання російських сухопутних військ, що воює в Україні, становить 462 тисячі осіб. .

Також є 35 тисяч бійців "Росгвардії". Вони забезпечують окупаційний режим на захоплених територіях. Крім того, Росія залучила до війни проти України авіаційну компоненту і Чорноморський флот. Укомплектованість ворожих підрозділів підрозділів зберігається на рівні 92-95%, додав Скібіцький.

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