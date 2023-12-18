Засуджені рекрути, які складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", отримують неякісне лікування.

Російські бойовики "Шторм-Z" виконують бойові завдання на фронті у війні проти України з незагоєними ранами та ампутованими кінцівками.

"Досить імовірно, що члени російських підрозділів "Шторм-Z" повернулись до бойових обов'язків з незагоєними ранами, і навіть після ампутацій кінцівок", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X, посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, це випливає з достовірних свідчень, що члени "Шторм-Z", донецькі бойовики і "вагнерівці" часто отримували мінімальне лікування, або взагалі обходились без нього.

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За даними розвідки, імовірно, що засуджені рекрути, які складають значну частину підрозділів "Шторм-Z", отримують неякісне лікування.

"Одна з причини полягає у тому, що ув'язненим часто бракує документів, необхідних для доступу у військові госпіталі", - йдеться у повідомленні.

"При зменшенні тиску на перевантажену військово-медичну систему, відсутність належної медичної допомоги на театрі бойових дій перекладе адміністративний і медичний тягар назад у військові частини" - сказано у повідомленні.

Підрозділи "Шторм-Z" у війні проти Україні - останні новини

У жовтні британська розвідка стверджувала, що існування підрозділів "Шторм-Z" вказує на проблеми в російській армії при проведенні наступальних операцій у війні проти України. Цим підрозділам приділяється найменший пріоритет для логістичної і медичної підтримки.

У листопаді представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що російське командування почало використовувати на фронті штурмові роти "Шторм Z", складені із злочинців, які не встигли потрапити до в'язниці.

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