Окупанти задіюють загороджувальні загони, щоб зупинити своїх "втікачів".

Речник Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів про ситуацію на напрямку, втрати ворожих загонів "Шторм" та дезертирство російських окупантів у Донецькій області.

В ефірі телемарафону, говорячи про ситуацію на Таврійському напрямку, він зауважив, що загони "Шторм" та "Шторм-Z" зазнають значних втрат.

"Загони "Шторм" і "Шторм-Z", які ворог кидає в першу чергу, зазнають дуже значних втрат. У деяких залишилося 10-15% особового складу від початкової кількості. Але російське командування і російське керівництво продовжує спроби формування нових подібних підрозділів, зокрема і на території Росії", - розповів Штупун і додав, що це, по суті, "майбутні смертники".

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Стосовно ситуації довкола Мар’їнки, то там активність ворога не спадає. "Невеликі групи піхоти йдуть вперед. Довбляться об нашу оборону. Безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Новомихайлівки зафіксовано 21 раз. Тобто 21 раз за добу ворог намагався йти вперед", - сказав Штупун.

Серед іншого, він зазначив, що південніше Водяного у Донецькій області російські окупанти в ході штурму успіху не мали.

"І на Донеччині фіксується збільшення кількості російських дезертирів. Окупанти навіть задіюють загороджувальні загони", - повідомив речник.

Неподалік Роботиного та західніше Вербового Збройні сили України успішно відбили три атаки. Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку.

"Минулої доби загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" склали 456 осіб. Також знищено 19 одиниць військової техніки противника", - сказав Штупун.

Він також зауважив, що українські війська очікують на "третю хвилю" наступу, спроби ворога оточити Авдіївку. "Готуємось і чекаємо", - сказав Штупун.

Речник не виключив "масового застосування техніки". "Тому що наразі ворог дещо зменшив кількість авіаударів і знову погнав вперед піхоту", - зазначив він.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, Авдіївка з трьох сторін перебуває в напівоточенні росіян. За прогнозом британської розвідки, окупанти зазнають значних втрат, якщо спробують штурмувати Авдіївський коксохімічний завод.

Водночас російська пропаганда почала рекламувати участь у "знаковій події" - штурмі Авдіївки.

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