Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів.

Якщо російська армія зруйнує споруди Кременчуцької гідроелектростанції, то затоплення міста може відбутися менше, ніж за годину. Про це повідомили Суспільному у департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Кременчуцької міськради.

Зазначається, що до зони можливого катастрофічного затоплення територіально потрапляють центральна та правобережна частина міста Кременчук, село Мала Кохнівка у Кременчуцькій громаді, а також Потоки, Соснівка та Придніпрянське у Потоківській громаді.

Там попередили, що у випадку руйнації дамби вода до міста дістанеться за 30-45 хвилин. Цей час слід використати для евакуації та переміститися із зони затоплення у підвищені місця:

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на лівобережній частині - до нагірної частини міста Кременчук;

на правобережній частині - на Деївську гору.

Для тих, хто не встигне евакуюватись, там порадили піднятися у будинках вище 2-го поверху та очікувати сходу води або прибуття рятувальників. Орієнтовно наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть від 7 до 10 днів, сказано у повідомленні.

Як РФ знищує дамби в Україні

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада стало відомо, що окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища.

Експерт Олег Листопад розповів, що ворог вже давно намагався атакувати Курахівське водосховище, оскільки там проходить важлива для української логістики дорога.

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