За словами пресофіцера 46 окремої аеромобільної бригади, логістичні шляхи наразі залишаються за українськими силами.

Намагаючись просунутись до Курахового, російські окупанти штурмують як з фронту, так і з боку - групами на човнах. На даний час логістичні шляхи залишаються за українськими оборонцями.

В етері телемарафону начальник відділення комунікації 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ Олександр Невідомий розповів про ситуацію у зоні відповідальності бригади на Курахівському напрямку.

"Ворог постійно намагається просунутися до Курахового. Як безпосередньо з фронту, так і обходити з боку, зокрема, з метою переправитися на човнах і зайти в тил нашим підрозділам. Крім того, противник вдається до штурмів на мототехніці та на бронетанковій техніці також. Щоправда, останнє більше дошкуляє нашим сусідам, що свідчить про намір (росіян - УНІАН) створити реальне кільце на тих підрозділах", - акцентував Невідомий.

Відео дня

Він уточнив, щодо бачення подальшого розвитку ситуації, то не може коментувати стратегічно, оскільки не володіє повним набором відповідних даних. Захисник підкреслив:

"Так само, я не уповноважений говорити про те, які рішення слід ухвалювати або щось робити. Скажу лише одне, що логістичні шляхи на даний момент залишаються за нами. Це єдине, що я можу сказати".

Також військовий розповів, як пошкодження Курахівської ГЕС та вилив води внаслідок цього, вплинуло на характер боїв на Курахівському напрямку.

За словами пресофіцера, російські окупанти не раз вдавалися до штурмових дій на мото і автомобільній техніці за підтримки артилерії, мінометів, танків. Проте, останнім часом ворог віддає перевагу діям малих піших груп у місцях, де їм це здається можливим.

"Наша бригада стійко тримає оборону. Зокрема зараз, спостерігаємо такі види штурмів - на човнах. Так сьогодні, о другій ночі ворог намагався переплити на трьох човнах у складі 15 військовослужбовців РФ. Але вони були звісно знищені", - зауважив Невідомий.

Війна в Україні - ситуація на Курахівському напрямку

Як повідомляв УНІАН, найгарячішою точкою на лінії фронту залишається Курахівський напрямок, також основні наступальні зусилля ворог зосереджує на Покровському напрямку.

11 листопада російські окупанти пошкодили греблю Курахівського водосховища. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповідав, що за планом ворога, внаслідок підриву греблі водосховища, мали бути затоплені певні райони через які проходять логістичні шляхи ЗСУ. За його словами, Курахівське водосховище противнику було навіть цікавіше ніж Курахове. Оскільки його довжина 40 кілометрів і російські окупаційні війська розраховували вибудувати там певну оборону, розсікти український фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: